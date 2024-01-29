В Ровенской области зафиксировали более девяти тысяч больных гриппом и ОРВИ

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В Ровенской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен эпидпорог на 34%. Большинство больных - дети

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, передает RegioNews.

"9427 жителей области заболели гриппом и ОРЗ за прошедшую неделю. Это на 35% больше, чем за предыдущие семь дней. Увеличилось и количество госпитализаций, связанных с острыми репираторными болезнями. Большинство больных - дети, но и среди взрослых заболеваемость выросла на четверть. Уровень заболеваемости высок и превышает эпидемпорог на 34%", - сообщил Коваль.

Сообщается также, что из-за значительной заболеваемости дистанционным обучением перешли шесть школ области: Ровенский лицей №7, Рафаловский Петропавловский лицей, Человеческий лицей, Зносицкий лицей, Песковский лицей, Костопольский лицей №6.

Напомним, в январе в Украине зарегистрировали 9 случаев нового субварианта штамма коронавируса Омикрон – JN.1, который называют Дженни.