На Прикарпатье насыпало до 10 см снега, спасатели предупредили об опасности

фото: ГСЧС

Спасатели предупреждают, что 18 ноября 2023 года на дорогах Ивано-Франковщины может образовываться гололедица. Накануне в регионе объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщили на Facebook-странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области, передает RegioNews.

"На Кривопольском и Буковском перевалах образовался снежный покров 5-10 см. На дорогах возможна гололедица", - говорится в сообщении.

Спасатели советуют:

одеваться теплее и убедиться, что автомобили также готовы к усложнению погодных условий;

водителям позаботиться о смене летней резины на зимнюю;

соблюдать правила дорожного движения и дистанции.

Напомним, ранее спасатели разыскали туриста из Хмельницкой области, заблудившегося во время спуска из Говерлы в Карпатах.