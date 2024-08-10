В Полтавской области 5-летний мальчик выпал из окна дома
Происшествие случилось вечером 8 августа в селе Трубайцы Хорольской громады
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Из окна жилого дома выпал пятилетний мальчик. Ребенка доставили в местную больницу для оказания медпомощи. К счастью, угрозы жизни мальчика нет.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Напомним, вечером 8 августа в Харькове 30-летняя женщина выпала из окна многоэтажки. Ее доставили в больницу, медики оценивают состояние женщины как тяжелое. Вероятно, ее столкнули с высоты.
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