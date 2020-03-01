В Киеве на ходу загорелась маршрутка

Спасатели ликвидировали возгорание маршрутного такси на Соломенской площади в Киеве

Фото: Главное управление ГСЧС в Киеве

Спасатели ликвидировали возгорание маршрутного такси на Соломенской площади в Киеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Киеве.

По словам спасателей, информация о возгорании поступила в службу спасения 1 марта в 10:02. Уже в 10:07 пожарные локализовали, а в 10:12 ликвидировали пожар. Однако, микроавтобус сгорел полностью.

"К счастью, все пассажиры сразу же вышли из транспортного средства еще до прибытия пожарных. Никто не пострадал. Причины возгорания установит следствие ", - говорится в сообщении.