В Киеве на ходу загорелась маршрутка
Спасатели ликвидировали возгорание маршрутного такси на Соломенской площади в Киеве
Спасатели ликвидировали возгорание маршрутного такси на Соломенской площади в Киеве
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Киеве.
По словам спасателей, информация о возгорании поступила в службу спасения 1 марта в 10:02. Уже в 10:07 пожарные локализовали, а в 10:12 ликвидировали пожар. Однако, микроавтобус сгорел полностью.
"К счастью, все пассажиры сразу же вышли из транспортного средства еще до прибытия пожарных. Никто не пострадал. Причины возгорания установит следствие ", - говорится в сообщении.
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