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01 марта 2020, 18:13 19

В Киеве на ходу загорелась маршрутка

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01 марта 2020, 18:13 19
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Спасатели ликвидировали возгорание маршрутного такси на Соломенской площади в Киеве
Фото: Главное управление ГСЧС в Киеве
Спасатели ликвидировали возгорание маршрутного такси на Соломенской площади в Киеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Киеве.

По словам спасателей, информация о возгорании поступила в службу спасения 1 марта в 10:02. Уже в 10:07 пожарные локализовали, а в 10:12 ликвидировали пожар. Однако, микроавтобус сгорел полностью.

"К счастью, все пассажиры сразу же вышли из транспортного средства еще до прибытия пожарных. Никто не пострадал. Причины возгорания установит следствие ", - говорится в сообщении.


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