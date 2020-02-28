Трое патрульных из Закарпатья будут судить за избиение супругов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственное бюро расследований.
28 февраля 2020 года в суд направлено обвинительный акт в отношении трех патрульных Управления патрульной полиции в Закарпатской области. Правоохранители обвиняются в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств - ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.
Следствием установлено, что 7 января 2020 года полицейские, во время патрулирования в городе Мукачево остановили автомобиль "Citroen", в котором находились трое граждан – водитель и два пассажира. Во время общения с гражданами полицейские неправомерно применили спецсредство "Терен-4" и физическую силу к мужу с женой, которые вышли из автомобиля.
По заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате избиения, потерпевшие получили телесные повреждения.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Закарпатской области.
В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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