Кировоградский областной совет попросил правительство отсрочить медицинскую реформу
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на проект решения облсовета.
"Поддержать обращение депутатов Кировоградского областного совета к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины относительно отсрочки внедрения медицинской реформы в учреждениях здравоохранения области вторичного и третичного уровней", – говорится в тексте проекта.
Как объясняют сами депутаты, об отсрочке медреформы попросили из-за отсутствия возможности финансовой мотивации активной врачебной практики, неучете среднего уровня имеющихся специалистов и оборудования, отсутствие средств и времени для приведения в соответствие с требованиями спецификации НСЗУ материально-технической базы.
Как стало известно ранее, в Черкассах с 1 апреля могут сократить 300 медицинских работников, потому что по новой программе финансирования на них не хватает средств
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