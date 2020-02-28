13:12  28 февраля
Быстрые тесты на коронавирус будут в Украине только 10 марта
14:29  28 февраля
Венгерская полиция разыскивает дочь политика из Закарпатья
14:23  28 февраля
Скалецкая рассказала, сколько есть больничных коек в случае эпидемии коронавируса
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2020, 15:35 11

Кировоградский областной совет попросил правительство отсрочить медицинскую реформу

Читайте також
українською мовою
28 февраля 2020, 15:35 11
Читайте також українською мовою
Депутаты Кировоградского областного совета в обращении к Кабмину попросили отсрочить проведение в области второго и третьего этапа медицинской реформы
Фото: Pixabay
Депутаты Кировоградского областного совета в обращении к Кабмину попросили отсрочить проведение в области второго и третьего этапа медицинской реформы

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на проект решения облсовета.

"Поддержать обращение депутатов Кировоградского областного совета к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины относительно отсрочки внедрения медицинской реформы в учреждениях здравоохранения области вторичного и третичного уровней", – говорится в тексте проекта.

Как объясняют сами депутаты, об отсрочке медреформы попросили из-за отсутствия возможности финансовой мотивации активной врачебной практики, неучете среднего уровня имеющихся специалистов и оборудования, отсутствие средств и времени для приведения в соответствие с требованиями спецификации НСЗУ материально-технической базы.

Как стало известно ранее, в Черкассах с 1 апреля могут сократить 300 медицинских работников, потому что по новой программе финансирования на них не хватает средств


медики медреформа Кропивницкий Кировоградская область депутаты Кропивницький Кіровоградська область депутати
В Кропивницкому у ребенка подозревают коронавирус
27 февраля 2020, 18:29
Работникам Черкасского тубдиспансера нечем платить за работу
26 февраля 2020, 18:30
Здоровье - не товар: во Львове протестуют медики
26 февраля 2020, 14:03
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19
Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
22 февраля 2020, 13:59
Последние Популярные
Виктор Таран
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »