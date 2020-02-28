В Полтаве бездомных животных признали частью экосистемы города

Полтавский горсовет 28 февраля на 30 сессии признала бездомных кошек частью экосистемы города, чтобы предупредить жестокое обращение с животными

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Полтавский горсовет 28 февраля на 30 сессии признала бездомных кошек частью экосистемы города, чтобы предупредить жестокое обращение с животными

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник Poltavske TV.

За это решение проголосовали 29 депутатов городского совета.

Решение приняли, чтобы внедрить действенные меры по защите животных от жестокого обращения и гуманного отношения к ним, а также чтобы обеспечить выполнение "Программы обращения с животными и регулирования численности беспризорных животных в г. Полтава на 2017-2021 годы".

Как сообщали RegioNews ранее, 28 февраля 2020 года началась 30 сессия Полтавского городского совета, депутаты планируют рассмотреть 88 вопросов.