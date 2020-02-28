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28 февраля 2020, 13:59 2

В Полтаве бездомных животных признали частью экосистемы города

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28 февраля 2020, 13:59 2
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Полтавский горсовет 28 февраля на 30 сессии признала бездомных кошек частью экосистемы города, чтобы предупредить жестокое обращение с животными
Фото: Pixabay
Полтавский горсовет 28 февраля на 30 сессии признала бездомных кошек частью экосистемы города, чтобы предупредить жестокое обращение с животными

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местный источник Poltavske TV.

За это решение проголосовали 29 депутатов городского совета.

Решение приняли, чтобы внедрить действенные меры по защите животных от жестокого обращения и гуманного отношения к ним, а также чтобы обеспечить выполнение "Программы обращения с животными и регулирования численности беспризорных животных в г. Полтава на 2017-2021 годы".

Как сообщали RegioNews ранее, 28 февраля 2020 года началась 30 сессия Полтавского городского совета, депутаты планируют рассмотреть 88 вопросов.


экология горсовет Полтава Полтавская область міськрада Полтавська область животные екологія тварини
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