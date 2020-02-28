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28 февраля 2020, 13:12 8

Быстрые тесты на коронавирус будут в Украине только 10 марта

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28 февраля 2020, 13:12 8
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Быстрые тесты, используемые для выявления коронавирусной инфекции, в украинских лабораториях появятся 10 марта
Фото: flickr
Быстрые тесты, используемые для выявления коронавирусной инфекции, в украинских лабораториях появятся 10 марта

Об этом в пятницу, 28 февраля сообщил во время брифинга заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

"Мы 10 числа ожидаем быстрые тесты на коронавирусную инфекцию", - заявил он.

По словам заместителя главы Минздрава, быстрые тест-системы отличаются от обычных приспособленностью к использованию за пределами лабораторий.

"Непосредственно в кроватях больного отбирается биологический материал, и мы за 15-20 мин можем исключить или установить диагноз", - отметил Ляшко.

Он также уточнил, что полученные с их помощью результаты все равно нужно отправлять в аборатории, однако быстрые тесты помогут врачам определить дальнейшую тактику поведения с больным.

По данным Минздрава, у пятерых украинцев диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Все они находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.


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