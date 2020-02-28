Быстрые тесты на коронавирус будут в Украине только 10 марта
Об этом в пятницу, 28 февраля сообщил во время брифинга заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.
"Мы 10 числа ожидаем быстрые тесты на коронавирусную инфекцию", - заявил он.
По словам заместителя главы Минздрава, быстрые тест-системы отличаются от обычных приспособленностью к использованию за пределами лабораторий.
"Непосредственно в кроватях больного отбирается биологический материал, и мы за 15-20 мин можем исключить или установить диагноз", - отметил Ляшко.
Он также уточнил, что полученные с их помощью результаты все равно нужно отправлять в аборатории, однако быстрые тесты помогут врачам определить дальнейшую тактику поведения с больным.
По данным Минздрава, у пятерых украинцев диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Все они находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.
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