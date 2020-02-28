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28 февраля 2020, 10:32 5

В Черновцы приехал заместитеть секретаря РНБО Алексей Соловьев

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28 февраля 2020, 10:32 5
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Сегодня в Черновцах с официальным визитом находится Алексей Соловьев, недавно назначенный заместитель Секретаря Совета национальной безопасности Украины. Его визит связан с опасностью распространения коронавируса в Украине. Он посетит больницы, пообщается с медиками и журналистами
Сегодня в Черновцах с официальным визитом находится Алексей Соловьев, недавно назначенный заместитель Секретаря Совета национальной безопасности Украины. Его визит связан с опасностью распространения коронавируса в Украине. Он посетит больницы, пообщается с медиками и журналистами

Об этом сообщает пресс служба Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.

Александр Соловьев посетит заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черновицкой ОГА, инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы и контрольно-пропускной пункт "Порубное".

Заместитель Секретаря СНБО примет участие в брифинге по предотвращению распространения коронавируса на Буковине, который состоится в Черновицкой областной детской клинической больницы.


РНБО Олексій Соловйов
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