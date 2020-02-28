ЕС отказался признавать паспорта РФ, выданные в аннексированном Крыму

Европейский союз не признает российские паспорта, выданные жителям оккупированного Крыма после его аннексии, и призывает к этому всех членов ОБСЕ

Фото: deadman-alive.livejournal.com

Европейский союз не признает российские паспорта, выданные жителям оккупированного Крыма после его аннексии, и призывает к этому всех членов ОБСЕ

Как передает RegioNews, об этом говорится в заявлении Евросоюза, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает "Укринформ". "Мы обеспокоены политикой введения гражданства Россией на оккупированном полуострове, а также незаконной экспроприацией местных украинских активов. ЕС напоминает свою позицию относительно непризнания российских паспортов, выданных жителям оккупированного полуострова после его аннексии, и призывает другие государства-участники действовать аналогичным образом", - говорится в документе. Также в ЕС добавили, что так называемые "выборы" в АР Крым и Севастополе, которые в последний раз состоялись 8 сентября 2019 года, "были еще одним нарушением суверенитета Украины". "С марта 2014 Евросоюз ввел ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя и умышленную дестабилизацию Россией Украины. Мы напоминаем о нашей непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ и призываем Россию действовать так же", - отмечается в заявлении ЕС. Напомним, ранее госсек США Майк Помпео в шестую годовщину аннексии Крыма Россией заявил, что США не признают и никогда не признают претензии России на суверенитет над Крымом.

.