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28 февраля 2020, 10:14 18

ЕС отказался признавать паспорта РФ, выданные в аннексированном Крыму

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28 февраля 2020, 10:14 18
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Европейский союз не признает российские паспорта, выданные жителям оккупированного Крыма после его аннексии, и призывает к этому всех членов ОБСЕ
Фото: deadman-alive.livejournal.com
Европейский союз не признает российские паспорта, выданные жителям оккупированного Крыма после его аннексии, и призывает к этому всех членов ОБСЕ

Как передает RegioNews, об этом говорится в заявлении Евросоюза, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает "Укринформ".

"Мы обеспокоены политикой введения гражданства Россией на оккупированном полуострове, а также незаконной экспроприацией местных украинских активов. ЕС напоминает свою позицию относительно непризнания российских паспортов, выданных жителям оккупированного полуострова после его аннексии, и призывает другие государства-участники действовать аналогичным образом", - говорится в документе.

Также в ЕС добавили, что так называемые "выборы" в АР Крым и Севастополе, которые в последний раз состоялись 8 сентября 2019 года, "были еще одним нарушением суверенитета Украины".

"С марта 2014 Евросоюз ввел ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя и умышленную дестабилизацию Россией Украины. Мы напоминаем о нашей непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ и призываем Россию действовать так же", - отмечается в заявлении ЕС.

Напомним, ранее госсек США Майк Помпео в шестую годовщину аннексии Крыма Россией заявил, что США не признают и никогда не признают претензии России на суверенитет над Крымом.


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