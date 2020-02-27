Заражение коронавирусом украинки в Италии: Минздрав пока не может подтвердить

В Италии ждут окончательное подтверждение римской клиникой заражения коронавирусом гражданки Украины

Фото: twitter/XHNews

В Италии ждут окончательное подтверждение римской клиникой заражения коронавирусом гражданки Украины

Как передает RegioNews, об этом РБК-Украина сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По ее словам, итальянцы сами еще не настаивают на окончательном результате и еще его переподтверждают.

"Меня проинформировал МИД о том, что в Неаполе есть два случая подтверждения на инфекцию. Один из двух - украинка. Но сейчас окончательно подтверждение коронавируса они ждут, есть положительный результат. Итальянские врачи материалы на тестирование отправили в Рим", - рассказала она.

Также Скалецкая уточнила, что украинка находится в неапольской больнице в некритичном состоянии. Родственники, которых она навестила, тоже на карантине.

Напомним, 27 февраля в Италии среди украинцев зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Инфицированной оказалась 26-летняя девушка из Кремоны.