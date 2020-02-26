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26 февраля 2020, 19:35 3

Ситуация на Донбассе: боевики семь раз били по нашим позициям

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26 февраля 2020, 19:35 3
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В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: facebook/pressjfo.news
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня

Как сообщили RegioNews в пресс-службе операции Объединенных сил, противник обстрелял наши позиции с запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": два раза рядом с Марьинкой, трижды вблизи Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по нашим позициям: неподалеку Орехово, вне участка разведения в районе населенного пункт Золотое-4.

Также 26 февраля вблизи населенного пункта Майорск в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий Объединенных сил.

Напомним, 25 февраля боевики три раза нарушили режим прекращения огня.


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