Ситуация на Донбассе: боевики семь раз били по нашим позициям
Как сообщили RegioNews в пресс-службе операции Объединенных сил, противник обстрелял наши позиции с запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": два раза рядом с Марьинкой, трижды вблизи Павлополя.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по нашим позициям: неподалеку Орехово, вне участка разведения в районе населенного пункт Золотое-4.
Также 26 февраля вблизи населенного пункта Майорск в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий Объединенных сил.
Напомним, 25 февраля боевики три раза нарушили режим прекращения огня.
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