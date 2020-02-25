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25 февраля 2020, 19:07 4

Ситуация на Донбассе: за день боевики трижды стреляли по позициям украинцев

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25 февраля 2020, 19:07 4
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В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня
Фото: facebook/MinistryofDefence.UA
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня

Как сообщили RegioNews в штабе операции Объединенных сил, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - рядом с Талаковкой и недалеко от населенного пункта Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям - в районе Катериновки.

Как отмечается, 25 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, за 24 февраля в районе проведения операции ООС вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.


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