Ситуация на Донбассе: за день боевики трижды стреляли по позициям украинцев
Как сообщили RegioNews в штабе операции Объединенных сил, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В частности, два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - рядом с Талаковкой и недалеко от населенного пункта Пески.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям - в районе Катериновки.
Как отмечается, 25 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним, за 24 февраля в районе проведения операции ООС вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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