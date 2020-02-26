Человек, который совершил самосожжение на Банковой, находится в реанимации
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеканал ZIK.
Корреспондент ZIK сообщил, что более двух часов назад в ожоговый центр № 2 в столице привезли мужчину, который совершил попытку самосожжения под Офисом президента Украины. Его ожоги являются тяжелыми, несмотря на то, что прессекретар президента Юлия Мендель утверждала обратное - что ожоги легкие.
Медики сообщили, что пострадавшему, мужчине по имени Александр, уже оказали первую медицинскую помощь, сделали перевязки. Пациент находится в реанимации. Там от будет от 8 до 10 дней, а всего в больнице минимум две недели. Впереди у него операции по пересадке кожи.
"Тяжелое состояние после ожога ... Пока только перевязка и набор анализов", - сообщил врач ожогового центра Андрей Жирнов и добавил, что также планируются операции по пересадке кожи.
"К мужчине также прибыли криминалисты и представители Офиса президента. Криминалисты долго собрали информацию, общались с женщиной-врачом, которая принимала Александра ... Они вынесли отсюда в пакетах некоторые вещественные доказательства", - отметил журналист.
Напомним, 26 февраля во время протеста медиков под зданием Офиса президента Украины мужчина пытался совершить самосожжение.
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