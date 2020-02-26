Ураган в Одессе повредил Хаджибейскую дамбу

После завершения урагана "Юля" специалисты нашли повреждения в Хаджибейской дамбе

Фото: Первый городской

После завершения урагана "Юля" специалисты нашли повреждения в Хаджибейской дамбе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Первый городской.

Одна пробоина длиной около метра, а вторая — около десяти. Сейчас лишнюю воду с Объездной дороги уже откачали. А вот кто именно будет ремонтировать конструкцию — неизвестно.

Отмечается, что несколько лет назад аварийную дамбу частично отремонтировали за 42 миллиона гривен, но в проекте впоследствии обнаружили ошибки. Сама конструкция пока бесхозная: дамба не находится на балансе ни у одного предприятия, за неё не отвечают ни мэрия, ни обладминистрация.

По подсчётам специалистов, если дамбу прорвёт — может пострадать территория от Жеваховой горы до Пересыпи, где расположены железная дорога, автомагистрали и промзона, а также проживает около 30 тысяч человек.