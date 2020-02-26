В Ровенской области 600 детей не ходят в школу
Новое здание людям обещают уже 8 лет, но до сих пор даже не залили фундамента, рассказывают в сюжете "ТСН", пишет RegioNews.
"У нас дети учатся в музее, еще учатся в сельском совете, там инклюзивный класс, и еще в клубе", - говорят учителя.
До недавнего времени дети учились в помещении, в котором на стенах было большое количество плесени. Поэтому ученикам и детям пришлось еще больше потесниться.
Заместитель главы Ровенской обладминистрации Сергей Подолин заявил, что для строительства школы нужно 137 млн грн, и что получить их надеются у государства.
"Мы планируем начать подготовительные работы в конце этого года, потому что готовы финансировать и местный бюджет, а основное строительство – с 2021 года, с весны", - заявил чиновник.
Жители села не верят, потому что подобные заявления слышали и ранее.
"Будем перекрывать трассу варшавскую", - предупредили селяне.
- 13:08 26 февраля Стоп-туберкулез: запорожцы протестуют против закрытия трех тубдиспансеров
- 13:07 26 февраля Пристайко назвал сроки новой встречи глав МИД "нормандской четверки"
- 12:58 26 февраля Кабмин готов доплачивать за более поздний выход на пенсию
- 12:55 26 февраля НАБУ подозревает ексразведчиков в коррупции и нанесении ущерба государству
- 12:49 26 февраля На Буковине изготавливали фальшивые сигареты и сбывали их в Евросоюз
- 12:47 26 февраля В Николаеве выделяют почти 15 миллионов на устранение последствий непогоды
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная