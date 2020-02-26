В Ровенской области 600 детей не ходят в школу

Более 600 учеников села Выра с понедельника не ходят на уроки. Родители не пускают в школу из-за невыполненных обещаний построить новое здание. Учителя поддерживают родитетей. Нынешняя школа рассчитана только на 200 учеников, потому занимаются в ней в три смены

Более 600 учеников села Выра с понедельника не ходят на уроки. Родители не пускают в школу из-за невыполненных обещаний построить новое здание. Учителя поддерживают родитетей. Нынешняя школа рассчитана только на 200 учеников, потому занимаются в ней в три смены

Новое здание людям обещают уже 8 лет, но до сих пор даже не залили фундамента, рассказывают в сюжете "ТСН", пишет RegioNews. "У нас дети учатся в музее, еще учатся в сельском совете, там инклюзивный класс, и еще в клубе", - говорят учителя. До недавнего времени дети учились в помещении, в котором на стенах было большое количество плесени. Поэтому ученикам и детям пришлось еще больше потесниться. Заместитель главы Ровенской обладминистрации Сергей Подолин заявил, что для строительства школы нужно 137 млн грн, и что получить их надеются у государства. "Мы планируем начать подготовительные работы в конце этого года, потому что готовы финансировать и местный бюджет, а основное строительство – с 2021 года, с весны", - заявил чиновник. Жители села не верят, потому что подобные заявления слышали и ранее. "Будем перекрывать трассу варшавскую", - предупредили селяне. Напомним, дети села Выра не ходят в школу с понедельника.

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