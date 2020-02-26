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26 февраля 2020, 10:06 6

В Ровенской области 600 детей не ходят в школу

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26 февраля 2020, 10:06 6
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Более 600 учеников села Выра с понедельника не ходят на уроки. Родители не пускают в школу из-за невыполненных обещаний построить новое здание. Учителя поддерживают родитетей. Нынешняя школа рассчитана только на 200 учеников, потому занимаются в ней в три смены
Более 600 учеников села Выра с понедельника не ходят на уроки. Родители не пускают в школу из-за невыполненных обещаний построить новое здание. Учителя поддерживают родитетей. Нынешняя школа рассчитана только на 200 учеников, потому занимаются в ней в три смены

Новое здание людям обещают уже 8 лет, но до сих пор даже не залили фундамента, рассказывают в сюжете "ТСН", пишет RegioNews.

"У нас дети учатся в музее, еще учатся в сельском совете, там инклюзивный класс, и еще в клубе", - говорят учителя.

До недавнего времени дети учились в помещении, в котором на стенах было большое количество плесени. Поэтому ученикам и детям пришлось еще больше потесниться.

Заместитель главы Ровенской обладминистрации Сергей Подолин заявил, что для строительства школы нужно 137 млн грн, и что получить их надеются у государства.

"Мы планируем начать подготовительные работы в конце этого года, потому что готовы финансировать и местный бюджет, а основное строительство – с 2021 года, с весны", - заявил чиновник.

Жители села не верят, потому что подобные заявления слышали и ранее.

"Будем перекрывать трассу варшавскую", - предупредили селяне.

Напомним, дети села Выра не ходят в школу с понедельника.


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