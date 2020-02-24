Сводка ООС: боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.
Противник обстрелял украинские позиции с запрещенных минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, а именно вблизи Марьинки и неподалеку Песков. Еще два обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - рядом с Новотошковское и в районе населенного пункта Шумы.
"Сегодня, 24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Напомним, КПВВ на Донбассе перейдут на весенний график работы.
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