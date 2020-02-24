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24 февраля 2020, 19:30 5

Сводка ООС: боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

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24 февраля 2020, 19:30 5
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С начала текущих суток, 24 февраля, в районе проведения операции ООС вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: штаб ООС
С начала текущих суток, 24 февраля, в районе проведения операции ООС вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Противник обстрелял украинские позиции с запрещенных минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, а именно вблизи Марьинки и неподалеку Песков. Еще два обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - рядом с Новотошковское и в районе населенного пункта Шумы.

"Сегодня, 24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, КПВВ на Донбассе перейдут на весенний график работы.


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