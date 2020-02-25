В Черкассах прокуратура занялась горожанином, который воевал на стороне боевиков "ДНР"

В Черкассах правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который в 2014 году вступил в ряды боевиков "ДНР" и воевал против украинских военных, делом занимается прокуратура

Фото: Прокуратура Черкасской области

В Черкассах правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который в 2014 году вступил в ряды боевиков "ДНР" и воевал против украинских военных, делом занимается прокуратура

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