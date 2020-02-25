В Черкассах прокуратура занялась горожанином, который воевал на стороне боевиков "ДНР"
В Черкассах правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который в 2014 году вступил в ряды боевиков "ДНР" и воевал против украинских военных, делом занимается прокуратура
В Черкассах правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который в 2014 году вступил в ряды боевиков "ДНР" и воевал против украинских военных, делом занимается прокуратура
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на прокуратуру Черкасской области.
Уголовное производство в отношении жителя Черкасс расследует следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области. Мужчину подозревают в том, что он осенью 2014 года приехал на территорию Донецкой области, оккупированную российскими наемниками. Там мужчина вступил в ряды так называемой "народной милиции ДНР". Подозреваемый выполнял работы по строительству сооружений на линии разграничения с подразделениями Операции объединенных сил.
Мужчине инкриминируют участие в террористической организации и содействие ее деятельности. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Как сообщалось ранее, Краматорский городской суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Светлодарскому городскому главе. Светлодарский городской глава обоснованно подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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