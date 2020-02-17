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17 февраля 2020, 16:06 6

В Донецкой области арестовали подозреваемого в сепаратизме мэра

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17 февраля 2020, 16:06 6
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Краматорский городской суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Светлодарскому городскому голове
Фото: Прокуратура Донецкой области
Краматорский городской суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Светлодарскому городскому голове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Светлодарский городской голова обоснованно подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, в мае 2014 года он внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР".


арест сепаратизм
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