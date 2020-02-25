12:07  25 февраля
Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
14:04  25 февраля
Зеленский приказал ограничить импорт угля и электроэнергии
17:13  25 февраля
В Ровенском облсовете объединились депутаты пяти фракций
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2020, 15:31 4

Стрельба в Днепре: полиция задержала пятерых мужчин

Читайте також
українською мовою
25 февраля 2020, 15:31 4
Читайте також українською мовою
За хулиганство с применением оружия в Днепре задержаны пять человек
Фото: Национальная полиция
За хулиганство с применением оружия в Днепре задержаны пять человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУНП в Днепропетровской области.

Как рассказали в полиции, 24 февраля около 17:00 на улице Титова в Днепре между двумя группами мужчин возник конфликт. Они открыли стрельбу, в результате чего были ранены три человека - участники конфликта. Мужчин доставили в больницу, где сразу и задержали. Другие участники конфликта скрылись. Около 2-х часов ночи 25 февраля в ходе полицейской спецоперации с привлечением спецназа КОРД были задержаны еще двое участников перестрелки.

Отмечено, что конфликт носил бытовой характер и не связан с бизнес-интересами.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Всем участникам конфликта грозит от трех до семи лет лишения свободы. 25 февраля всем задержанным планируется вручение уведомления о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее RegioNews сообщало, что из-за стрельбы в Днепре ранены три человека.


стрельба хуліганство
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Иванна Будник
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Все блоги »
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Александр Стадник
Председатель Николаевской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »