Стрельба в Днепре: полиция задержала пятерых мужчин

За хулиганство с применением оружия в Днепре задержаны пять человек

Фото: Национальная полиция

За хулиганство с применением оружия в Днепре задержаны пять человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУНП в Днепропетровской области.

Как рассказали в полиции, 24 февраля около 17:00 на улице Титова в Днепре между двумя группами мужчин возник конфликт. Они открыли стрельбу, в результате чего были ранены три человека - участники конфликта. Мужчин доставили в больницу, где сразу и задержали. Другие участники конфликта скрылись. Около 2-х часов ночи 25 февраля в ходе полицейской спецоперации с привлечением спецназа КОРД были задержаны еще двое участников перестрелки.

Отмечено, что конфликт носил бытовой характер и не связан с бизнес-интересами.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Всем участникам конфликта грозит от трех до семи лет лишения свободы. 25 февраля всем задержанным планируется вручение уведомления о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее RegioNews сообщало, что из-за стрельбы в Днепре ранены три человека.