Из-за стрельбы в Днепре трое человек ранены

В Днепре вечером в понедельник, 24 февраля, произошла перестрелка. Полиция ввела в городе план "Сирена".

В Днепре вечером в понедельник, 24 февраля, произошла перестрелка. Полиция ввела в городе план "Сирена".

Как пишет RegioNews по данным местных СМИ, инцидент произошел на улице Титова.



По словам очевидцев, на обочине остановились два автомобиля Mercedes GL-class. Рядом - патрульный экипаж. Позже на место подъехали еще несколько неизвестных, которые, предположительно, были на Toyota Land Cruiser, и которые открыли стрельбу.



Причина конфликта неизвестна.