Из-за стрельбы в Днепре трое человек ранены
В Днепре вечером в понедельник, 24 февраля, произошла перестрелка. Полиция ввела в городе план "Сирена".
В Днепре вечером в понедельник, 24 февраля, произошла перестрелка. Полиция ввела в городе план "Сирена".
Как пишет RegioNews по данным местных СМИ, инцидент произошел на улице Титова.
По словам очевидцев, на обочине остановились два автомобиля Mercedes GL-class. Рядом - патрульный экипаж. Позже на место подъехали еще несколько неизвестных, которые, предположительно, были на Toyota Land Cruiser, и которые открыли стрельбу.
Причина конфликта неизвестна.
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