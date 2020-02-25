18:01  24 февраля
Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
15:23  24 февраля
МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Италию и Иран
12:05  24 февраля
Суд признал законным восстановление Насирова в кресле главы ГФС
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2020, 08:11 9

Из-за стрельбы в Днепре трое человек ранены

Читайте також
українською мовою
25 февраля 2020, 08:11 9
Читайте також українською мовою
В Днепре вечером в понедельник, 24 февраля, произошла перестрелка. Полиция ввела в городе план "Сирена".
В Днепре вечером в понедельник, 24 февраля, произошла перестрелка. Полиция ввела в городе план "Сирена".

Как пишет RegioNews по данным местных СМИ, инцидент произошел на улице Титова.

По словам очевидцев, на обочине остановились два автомобиля Mercedes GL-class. Рядом - патрульный экипаж. Позже на место подъехали еще несколько неизвестных, которые, предположительно, были на Toyota Land Cruiser, и которые открыли стрельбу.

Причина конфликта неизвестна.


поліція перестрілка Дніпро
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Иванна Будник
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Все блоги »
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Последним шансом Сопеля был коронавирус
23 февраля 2020, 10:45
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Александр Стадник
Председатель Николаевской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »