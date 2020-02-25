Первые случаи коронавируса подтвердили в Австрии и Хорватии
Как передает RegioNews со ссылкой на местное издание Kurier, об этом заявил губернатор федеральной земли Тироль Гюнтер Платтер.
По его словам, на данный момент они с высокой температурой находятся в одной из больниц Инсбрука.
Как стало известно, заболевшим по 24 года, они жители Инсбрука, и они недавно вернулись из итальянского региона Ломбардия, где в последние дни наблюдается крупнейшая в Италии вспышка коронавируса.
В свою очередь, о первом случае заболевания коронавирусом в Хорватии заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович, пишет издание dnevnik.hr.
По его словам, мужчину, который ранее посещал Милан, с симптомами вируса госпитализировали в Загребе.
Таким образом, уже в 10 странах Евросоюза проявился китайский коронавирус.
Больше всего инфицированных зафиксировано в Италии - 282 человека. Также 16 случаев произошло в Германии, 12 - во Франции, 9 - в Великобритании, по 2 - в России и Испании, и еще по 1 - в Бельгии, Финляндии и Швеции.
Напомним, по состоянию на 25 февраля из медицинских учреждений выписали более 27 тыс. человек, которые успешно вылечились от коронавируса. Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 2 699 человек.
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