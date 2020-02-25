Первые случаи коронавируса подтвердили в Австрии и Хорватии

В Австрии у двух человек подтвердились подозрения на коронавирус, а в Хорватии - у одного

Фото: vecernji.hr

В Австрии у двух человек подтвердились подозрения на коронавирус, а в Хорватии - у одного

Как передает RegioNews со ссылкой на местное издание Kurier, об этом заявил губернатор федеральной земли Тироль Гюнтер Платтер. По его словам, на данный момент они с высокой температурой находятся в одной из больниц Инсбрука. Как стало известно, заболевшим по 24 года, они жители Инсбрука, и они недавно вернулись из итальянского региона Ломбардия, где в последние дни наблюдается крупнейшая в Италии вспышка коронавируса. В свою очередь, о первом случае заболевания коронавирусом в Хорватии заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович, пишет издание dnevnik.hr. По его словам, мужчину, который ранее посещал Милан, с симптомами вируса госпитализировали в Загребе. Таким образом, уже в 10 странах Евросоюза проявился китайский коронавирус. Больше всего инфицированных зафиксировано в Италии - 282 человека. Также 16 случаев произошло в Германии, 12 - во Франции, 9 - в Великобритании, по 2 - в России и Испании, и еще по 1 - в Бельгии, Финляндии и Швеции. Напомним, по состоянию на 25 февраля из медицинских учреждений выписали более 27 тыс. человек, которые успешно вылечились от коронавируса. Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 2 699 человек.

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