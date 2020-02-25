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25 февраля 2020, 10:41 3

Возле участка разведения в Золотом ОБСЕ зафиксировала 360 взрывов

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25 февраля 2020, 10:41 3
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В течение дня 23 февраля наблюдатели ОБСЕ слышали примерно 360 взрывов возле участка разведения в Золотом Луганской области
Фото: ОБСЕ
В течение дня 23 февраля наблюдатели ОБСЕ слышали примерно 360 взрывов возле участка разведения в Золотом Луганской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отчет ОБСЕ от 24 февраля.

Все взрывы, из которых около 180 оценены как взрывы от минометного огня, а также ориентировочно 130 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, по оценке, были вне участка разведения, однако в пределах 5 км от ее края.

Кроме того, наблюдатели 22 и 23 февраля видели членов вооруженных формирований с наружными повязками с надписью "СЦКК" вблизи южного края участка разведения в районе Золотого.


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