В Карпатах пропали четверо туристов

На Закарпатье 23 февраля на горе Петрос (Раховский район) заблудилась группа из пяти туристов

Фото: facebook/DsnsZakarpattya

На Закарпатье 23 февраля на горе Петрос (Раховский район) заблудилась группа из пяти туристов

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Они двигались по маршруту из c. Квасы в направлении горы Петрос Раховского района. Четверо из туристов 1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения являются жителями Киева, а один из них 1993 года рождения (руководитель группы) из г. Кременец Тернопольской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, поисковая операция осложнялась темным временем суток, метелью и особой лавинной опасностью. Во время прохождения по склону, одна из поисковых групп сорвала два снежные карниза, поэтому в 4:35 поиски были приостановлены из-за опасности для спасателей.

"В 5:10 на связь с чрезвычайниками вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от группы и движется в сторону с. Богдан Раховского района", - подчеркнули спасатели.

В 06:00 24 февраля поисковые работы возобновились и сейчас спасатели 4 поисково-спасательных отделений Раховского района движутся в сторону вероятного места нахождения туристов. Связь с заблудшими отсутствует.

Для поиска остальных и оказания помощи привлечено 15 человек личного состава и три единицы техники ГСЧС.