В Карпатах пропали четверо туристов
На Закарпатье 23 февраля на горе Петрос (Раховский район) заблудилась группа из пяти туристов
На Закарпатье 23 февраля на горе Петрос (Раховский район) заблудилась группа из пяти туристов
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Они двигались по маршруту из c. Квасы в направлении горы Петрос Раховского района. Четверо из туристов 1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения являются жителями Киева, а один из них 1993 года рождения (руководитель группы) из г. Кременец Тернопольской области", - говорится в сообщении.
Как отмечается, поисковая операция осложнялась темным временем суток, метелью и особой лавинной опасностью. Во время прохождения по склону, одна из поисковых групп сорвала два снежные карниза, поэтому в 4:35 поиски были приостановлены из-за опасности для спасателей.
"В 5:10 на связь с чрезвычайниками вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от группы и движется в сторону с. Богдан Раховского района", - подчеркнули спасатели.
В 06:00 24 февраля поисковые работы возобновились и сейчас спасатели 4 поисково-спасательных отделений Раховского района движутся в сторону вероятного места нахождения туристов. Связь с заблудшими отсутствует.
Для поиска остальных и оказания помощи привлечено 15 человек личного состава и три единицы техники ГСЧС.
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