Подозреваемым в деле Бердянского филиала АМПУ избрали меру пресечения

Антикоррупционный суд избрал меру пресечения четырем подозреваемым по делу о нанесении 2,5 млн гривен убытков Бердянской филиала ГП "Администрация морских портов Украины"

Антикоррупционный суд избрал меру пресечения четырем подозреваемым по делу о нанесении 2,5 млн гривен убытков Бердянской филиала ГП "Администрация морских портов Украины"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в facebook.

Вчера, 21 февраля, по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения четырем подозреваемым по делу о нанесении 2,5 млн гривен убытков Бердянской филиала АМПУ.

Руководителю филиала и бывший директору коммерческого предприятия избрано содержание под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 295 тыс. гривен и почти 610 тыс. гривен соответственно.

Заместителю руководителя филиала и инженеру - ночной домашний арест.

Кроме того, на подозреваемых положен ряд процессуальных обязательств: прибывать к детективу, прокурору, следственному судьи по каждому требованию; не отлучаться за пределы места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; оповещать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины; носить электронное средство контроля - браслет.

Срок действия мер пресечения 60 дней.

Напомним, 20 февраля в Администрации морских портов снова проходили обыски. Их проводили в рамках дела о хищении средств на строительство причала Николаевского порта. По данным следствия, должностные лица АМПУ по контракту о государственное инвестирование приняли и оплатили работы, которые не были выполнены.