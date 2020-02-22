На Волыни задержан начальник отдела Нацполіції
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на офис Генерального прокурора.
В Луцке правоохранители задержали начальника отдела Главного управления Нацполіції области, который, вероятно, получил 3 тыс долларов США неправомерной выгоды.
По версии следствия, правоохранитель подозревается в том, что требовал и, вероятно, получил 3 тыс долл США за закрытие уголовного производства по факту незаконного завладения заявителем транспортного средства марки "Volkswagen Passat".
Кроме этого, он якобы обещал не изымать автомобиль. Как выяснило следствие, заявитель приобрел указанный автомобиль законно, однако продавец магазина заявил, что он его похитил.
Действия фигуранта квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
Решается вопрос об объявлении подозрения, избрания меры пресечения и отстранение от должности.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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