Рада рассмотрела треть правок к закону о рынке земли

По состояниию на четверг, 20 февраля, Верховная рада Украины рассмотрела 1193 (29,7%) правки ко второму чтению законопроекта о рынке земли

Фото: facebook/verkhovna.rada.ukraine

По состояниию на четверг, 20 февраля, Верховная рада Украины рассмотрела 1193 (29,7%) правки ко второму чтению законопроекта о рынке земли

Об этом передает RegionNews со ссылкой на сайт парламента.

Ни одна из рассмотренных сегодня правок поддержана в зале не была.

Всего в документе 4018 правок.

Отметим, после окончания заседания Рады, рассмотрение поправок продолжат на пленарном заседании 21 февраля.

Напомним, по состоянию 19 февраля ВРУ рассмотрела 649 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Верховная рада 6 февраля начала рассматривать правки к законопроекту о рынке земли.