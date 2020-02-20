Боевики отдали тело погибшего в Луганской области украинского воина
20 февраля состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб в бою 18 февраля
20 февраля состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб в бою 18 февраля
Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского Героя.
Кроме того, украинской стороне удалось получить останки тела еще одного украинского военного - Тимощука Сергея Владимировича, погибшего еще в 2014 году во время выполнения боевых задач, защищая суверенитет и територальну целостность Украины.
Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Вследствие обстрелов погиб украинский военный, еще пятеро получили ранения.
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