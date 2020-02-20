На Черниговщине создадут еще одну громаду

Ладанская ОТГ завершит процедуру децентрализации в Прилуцком районе. Сейчас в области функционируют 50 объединенных территориальных громад

Ладанская ОТГ завершит процедуру децентрализации в Прилуцком районе. Сейчас в области функционируют 50 объединенных территориальных громад

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Черниговскую облгосадминистрацию.

В Черниговской области функционируют 50 объединенных территориальных громад. В их состав вошли 377 местных советов. Площадь ОТГ покрывает 65,8% территории области, где проживает 50,1% ее населения.

В Прилуцком районе процедуру добровольного объединения завершает Ладанский ОТГ. В ее состав войдут территориальные громады Ладанської поселкового, Ивковецкой, Краслянской сельских советов.

18 февраля председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко подписал распоряжение, которым утверждено заключение о соответствии Конституции и законам Украины проектов решений Ладанского поселкового, Ивковецкого, Краслянского сельских советов Прилукского района Черниговской области "О добровольном объединении территориальных громад".

Напомним, четыре ОТГ вблизи Львова объединились для развития туризма. Намерены создать бренд "Львовского Ополье" и туристические маршруты.