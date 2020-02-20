16:25  20 февраля
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
13:42  20 февраля
Коронавирус на лайнере: оба больных украинца выздоровели - нардеп
18:10  19 февраля
Зарплата мэра в Хмельницкой области больше, чем у премьер-министра
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2020, 15:55 2

На Черниговщине создадут еще одну громаду

Читайте також
українською мовою
20 февраля 2020, 15:55 2
Читайте також українською мовою
Ладанская ОТГ завершит процедуру децентрализации в Прилуцком районе. Сейчас в области функционируют 50 объединенных территориальных громад
Ладанская ОТГ завершит процедуру децентрализации в Прилуцком районе. Сейчас в области функционируют 50 объединенных территориальных громад

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Черниговскую облгосадминистрацию.

В Черниговской области функционируют 50 объединенных территориальных громад. В их состав вошли 377 местных советов. Площадь ОТГ покрывает 65,8% территории области, где проживает 50,1% ее населения.

В Прилуцком районе процедуру добровольного объединения завершает Ладанский ОТГ. В ее состав войдут территориальные громады Ладанської поселкового, Ивковецкой, Краслянской сельских советов.

18 февраля председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко подписал распоряжение, которым утверждено заключение о соответствии Конституции и законам Украины проектов решений Ладанского поселкового, Ивковецкого, Краслянского сельских советов Прилукского района Черниговской области "О добровольном объединении территориальных громад".

Напомним, четыре ОТГ вблизи Львова объединились для развития туризма. Намерены создать бренд "Львовского Ополье" и туристические маршруты.


ОТГ децентралізація чернігів громада
В Черниговской области жители двух сел требуют не закрывать ФАПы
19 февраля 2020, 18:55
В Черниговской области более 94% медучреждений готовы к следующему этапу медреформы
19 февраля 2020, 11:54
Во Львовской области четыре ОТГ создают бренд для развития экотуризма
18 февраля 2020, 18:03
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 16:25
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Последние Популярные
Всеволод Полищук
Сергей Чередниченко
Ира Дидыч
Все блоги »
Нардеп за 10 миллионов. Кто из харьковских тяжеловесов поборется за "губернаторский" округ
19 февраля 2020, 19:05
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »