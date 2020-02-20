В Чернигове попрощались с киборгом "Спартаком"
Об этом сообщает RegionNews с ссылкой на АрміяInform.
Евгений умер 17 февраля в возрасте 47 лет от остановки сердца. До этого он перенес инсульт, который произошел во время выполнения офицером задач в районе проведения ООС.
Панихида прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе. Похоронили Евгения на Аллее Героев в Чернигове. В последний путь военного провели под музыку Государственного Гимна Украины в исполнении военного оркестра.
За самоотверженную, ответственную и профессиональную службу Евгений Арефьев неоднократно поощрялся командованием, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, нагрудными знаками Министра обороны Украины "Знак почета" и "За образцовую службу".
У военного остались жена и трое детей.
Евгений Арефьев родился 20 января 1973 года в Казахстане. Учился в украинской школе. С началом российско-украинской войны добровольцем ушел в Славутичский военкомат. Служил командиром разведывательного взвода в первом батальоне 79-й отдельной аэромобильной бригады. Принимал участие в боях за Донецкий аэропорт в октябре 2014-го. Позже стал помощником командира батальона по разведке в той же военной части. В 2016-2017 годах был помощником начальника штаба батальона 79-й бригады.
В 2019-м году продолжил военную службу в 1-й отдельной танковой Северской бригаде ОК "Север" в должности помощника начальника разведки разведывательного отделения штаба. А с августа прошлого года служил в управлении Оперативного командования в отделе военной разведки управления разведки штаба.
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