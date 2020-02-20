В Чернигове попрощались с киборгом "Спартаком"

В Чернигове попрощались с офицером-разведчиком Оперативного командования "Север", участником АТО/ООС, десантником и "киборгом" майором Евгением Арефьевим, известным как "Спартак"

Фото сайта АрміяInform

В Чернигове попрощались с офицером-разведчиком Оперативного командования "Север", участником АТО/ООС, десантником и "киборгом" майором Евгением Арефьевим, известным как "Спартак"

Об этом сообщает RegionNews с ссылкой на АрміяInform.

Евгений умер 17 февраля в возрасте 47 лет от остановки сердца. До этого он перенес инсульт, который произошел во время выполнения офицером задач в районе проведения ООС.

Панихида прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе. Похоронили Евгения на Аллее Героев в Чернигове. В последний путь военного провели под музыку Государственного Гимна Украины в исполнении военного оркестра.

За самоотверженную, ответственную и профессиональную службу Евгений Арефьев неоднократно поощрялся командованием, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, нагрудными знаками Министра обороны Украины "Знак почета" и "За образцовую службу".

У военного остались жена и трое детей.

Евгений Арефьев родился 20 января 1973 года в Казахстане. Учился в украинской школе. С началом российско-украинской войны добровольцем ушел в Славутичский военкомат. Служил командиром разведывательного взвода в первом батальоне 79-й отдельной аэромобильной бригады. Принимал участие в боях за Донецкий аэропорт в октябре 2014-го. Позже стал помощником командира батальона по разведке в той же военной части. В 2016-2017 годах был помощником начальника штаба батальона 79-й бригады.

В 2019-м году продолжил военную службу в 1-й отдельной танковой Северской бригаде ОК "Север" в должности помощника начальника разведки разведывательного отделения штаба. А с августа прошлого года служил в управлении Оперативного командования в отделе военной разведки управления разведки штаба.