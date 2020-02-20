08:19  20 февраля
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
09:11  20 февраля
Губернатор Полтавской области приехал к митингующим в Новые Санжары
18:10  19 февраля
Зарплата мэра в Хмельницкой области больше, чем у премьер-министра
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2020, 12:34 6

В Чернигове попрощались с киборгом "Спартаком"

Читайте також
українською мовою
20 февраля 2020, 12:34 6
Читайте також українською мовою
В Чернигове попрощались с офицером-разведчиком Оперативного командования "Север", участником АТО/ООС, десантником и "киборгом" майором Евгением Арефьевим, известным как "Спартак"
Фото сайта АрміяInform
В Чернигове попрощались с офицером-разведчиком Оперативного командования "Север", участником АТО/ООС, десантником и "киборгом" майором Евгением Арефьевим, известным как "Спартак"

Об этом сообщает RegionNews с ссылкой на АрміяInform.

Евгений умер 17 февраля в возрасте 47 лет от остановки сердца. До этого он перенес инсульт, который произошел во время выполнения офицером задач в районе проведения ООС.

Панихида прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе. Похоронили Евгения на Аллее Героев в Чернигове. В последний путь военного провели под музыку Государственного Гимна Украины в исполнении военного оркестра.

За самоотверженную, ответственную и профессиональную службу Евгений Арефьев неоднократно поощрялся командованием, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, нагрудными знаками Министра обороны Украины "Знак почета" и "За образцовую службу".

У военного остались жена и трое детей.

Евгений Арефьев родился 20 января 1973 года в Казахстане. Учился в украинской школе. С началом российско-украинской войны добровольцем ушел в Славутичский военкомат. Служил командиром разведывательного взвода в первом батальоне 79-й отдельной аэромобильной бригады. Принимал участие в боях за Донецкий аэропорт в октябре 2014-го. Позже стал помощником командира батальона по разведке в той же военной части. В 2016-2017 годах был помощником начальника штаба батальона 79-й бригады.

В 2019-м году продолжил военную службу в 1-й отдельной танковой Северской бригаде ОК "Север" в должности помощника начальника разведки разведывательного отделения штаба. А с августа прошлого года служил в управлении Оперативного командования в отделе военной разведки управления разведки штаба.


чернігів кіборг військовий
В Черниговской области жители двух сел требуют не закрывать ФАПы
19 февраля 2020, 18:55
В Черниговской области более 94% медучреждений готовы к следующему этапу медреформы
19 февраля 2020, 11:54
В Черниговском районе предупредили межконфессиональный конфликт
17 февраля 2020, 16:00
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 08:19
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Последние Популярные
Всеволод Полищук
Сергей Чередниченко
Ира Дидыч
Все блоги »
Нардеп за 10 миллионов. Кто из харьковских тяжеловесов поборется за "губернаторский" округ
19 февраля 2020, 19:05
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »