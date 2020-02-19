Рада рассмотрела 16% поправок в закон о рынке земли

Верховная рада Украины по состоянию на среду, 19 февраля, рассмотрела 649 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе их более 4 тысяч

Верховная рада Украины по состоянию на среду, 19 февраля, рассмотрела 649 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе их более 4 тысяч

Как рассказал в кулуарах парламента первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, ведутся переговоры с депутатами из ОПЗЖ о снятии части поправок, сообщает RegioNews. Однако пока фракция не достигла согласия с оппозицией относительно ускорения рассмотрения законопроекта о земле. Напомним, Верховная рада 6 февраля начала рассматривать правки к законопроекту о рынке земли. Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" рассматривает возможность назначения дополнительных пленарных заседаний Верховной рады для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли.

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