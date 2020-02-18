На возможную борьбу с коронавирусом в Одессе выделили 1,6 миллиона

В Одессе на закупку препаратов, которые помогают диагностировать короновирус из городского бюджета выделено более 1,6 млн грн.

В Одессе на закупку препаратов, которые помогают диагностировать короновирус из городского бюджета выделено более 1,6 млн грн.

Об этом рассказали 18 февраля на брифинге заведующий отделом Департамента охраны здоровья горсовета Виктор Бакал и главврач Одесской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова, сообщает RegioNews со ссылкой на Укрінформ.

"Специалисты сети лечебных учреждений Одессы готовятся к диагностированию и оказанию медицинской помощи людям, у которых могут быть выявлены признаки инфицирования коронавирусом COVID-19. Выделено из горбюджета более 1 миллиона 600 тысяч гривен для неотложной закупки необходимых медицинских материалов и препаратов, согласно распоряжению МОЗ №185", - отметил Бакал.

По его словам, базовым медучреждением для диагностирования и лечения людей, у которых могут быть выявлены признаки инфицирования коронавирусом, определено городскую инфекционную больницу.

Главный врач этого заведения Лаврюкова уточнила, что больница имеет отделение с боксами на 65 коек, где можно разместить людей с признаками инфицирования коронавирусом. Всего в медучреждении 420 коек, в том числе может быть госпитализировано 205 пациентов в детском отделении больницы.

В инфекционной больнице есть также отдельные помещения в боксированному отделении для изоляции и обсервации пациентов, а также реанимационное отделение для оказания помощи тяжелобольным. Эти помещения оснащены специальной системой вентиляции, а персонал боксированного отделения снабжен защитным противочумным спецодеждой и комбинезонами, добавила главврач.

По словам Лаврюкової, 14 февраля персонал стационара также получил защитные очки, респираторы, специальные медицинские маски и прочие средства индивидуальной защиты, входящие в так назваемій "комплект №5" - с учетом того, что коронавирус может передаваться прежде всего воздушно-капельным путем.

Лаврюкова отметила, что отобранные медперсоналом больницы материалы и образцы, подозрительные на зараженность, будут сразу же передаваться на исследование в столичную вирусологическую лабораторию.

Организаторы брифинга также добавили, что людей, которые могут быть потенциальными пациентами инфекционной больницы, сначала могут направить в отдельные медико-оздоровительные учреждения Одесской области.