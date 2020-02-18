На возможную борьбу с коронавирусом в Одессе выделили 1,6 миллиона
Об этом рассказали 18 февраля на брифинге заведующий отделом Департамента охраны здоровья горсовета Виктор Бакал и главврач Одесской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова, сообщает RegioNews со ссылкой на Укрінформ.
"Специалисты сети лечебных учреждений Одессы готовятся к диагностированию и оказанию медицинской помощи людям, у которых могут быть выявлены признаки инфицирования коронавирусом COVID-19. Выделено из горбюджета более 1 миллиона 600 тысяч гривен для неотложной закупки необходимых медицинских материалов и препаратов, согласно распоряжению МОЗ №185", - отметил Бакал.
По его словам, базовым медучреждением для диагностирования и лечения людей, у которых могут быть выявлены признаки инфицирования коронавирусом, определено городскую инфекционную больницу.
Главный врач этого заведения Лаврюкова уточнила, что больница имеет отделение с боксами на 65 коек, где можно разместить людей с признаками инфицирования коронавирусом. Всего в медучреждении 420 коек, в том числе может быть госпитализировано 205 пациентов в детском отделении больницы.
В инфекционной больнице есть также отдельные помещения в боксированному отделении для изоляции и обсервации пациентов, а также реанимационное отделение для оказания помощи тяжелобольным. Эти помещения оснащены специальной системой вентиляции, а персонал боксированного отделения снабжен защитным противочумным спецодеждой и комбинезонами, добавила главврач.
По словам Лаврюкової, 14 февраля персонал стационара также получил защитные очки, респираторы, специальные медицинские маски и прочие средства индивидуальной защиты, входящие в так назваемій "комплект №5" - с учетом того, что коронавирус может передаваться прежде всего воздушно-капельным путем.
Лаврюкова отметила, что отобранные медперсоналом больницы материалы и образцы, подозрительные на зараженность, будут сразу же передаваться на исследование в столичную вирусологическую лабораторию.
Организаторы брифинга также добавили, что людей, которые могут быть потенциальными пациентами инфекционной больницы, сначала могут направить в отдельные медико-оздоровительные учреждения Одесской области.
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