Двое одесситов пытались вывезти молодых женщин на работу в бордели Германии

В международном аэропорту "Одесса" задержали организатора канала торговли людьми и двух его жертв, которые должны были пополнить немецкие бордели.

Фото: ДПС

В международном аэропорту "Одесса" задержали организатора канала торговли людьми и двух его жертв, которые должны были пополнить немецкие бордели.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, передает RegioNews. Международный канал торговли людьми был разоблачен в ходе спецоперации правоохранителей и спецназовцов подразделения "ДОЗОР". 17 февраля в аэропорту "Одесса" задержали организатора преступной группы, который доставлял двух украинок 1989 и 1997 годов рождения в Германию. Во время обыска у задержанного обнаружили и изъяли веские вещественные доказательства, которые указывают на его непосредственное участиев орагизации канала торговли людьми. Также задержаны второго одессита, который с задержанным организатором искал и вербовал женщин для дальнейшей эксплуатации за рубежом. Используя затруднительное материальное положение женщин, они обещали немалое материальное вознаграждение. Жертв вербовали для "работы" на территории Израиля и Германии. Им сообщали, что "устроят их" по поддельным документам. Обещали покрыть все расходы. В настоящее время установлено четвено потерпевших. Сейчас мероприятия продолжаются в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ст. 149 УКУ "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека".

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