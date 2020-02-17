Харьковские активисты требуют не пускать в Украину российского актера

Активисты обратились в СБУ с требованием запретить въезд в Украину актеру Михаилу Полицемайко

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Активисты обратились в СБУ с требованием запретить въезд в Украину актеру Михаилу Полицемайко

Об этом, как сообщает RegioNews, говорится на странице в Facebook ОО "Свитанок".

Активистам стало известно, что 3 марта во Дворце студентов НЮУ Ярослава Мудрого в Харькове, как и в ряде других городов страны планируется представление с участием Полицемайко Михаила Семеновича, который неоднократно выступал в аннексированном Крыму и есть в списках сайта "Миротворец".

Они уже обратились в Службу безопасности Украины и Госпогранслужбы.