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17 февраля 2020, 15:06 4

Харьковские активисты требуют не пускать в Украину российского актера

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17 февраля 2020, 15:06 4
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Активисты обратились в СБУ с требованием запретить въезд в Украину актеру Михаилу Полицемайко
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Активисты обратились в СБУ с требованием запретить въезд в Украину актеру Михаилу Полицемайко

Об этом, как сообщает RegioNews, говорится на странице в Facebook ОО "Свитанок".

Активистам стало известно, что 3 марта во Дворце студентов НЮУ Ярослава Мудрого в Харькове, как и в ряде других городов страны планируется представление с участием Полицемайко Михаила Семеновича, который неоднократно выступал в аннексированном Крыму и есть в списках сайта "Миротворец".

Они уже обратились в Службу безопасности Украины и Госпогранслужбы.


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