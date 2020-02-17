15:07  16 февраля
Россия презирает суверенитет европейских государств - министр обороны Германии
16:56  16 февраля
На Тайване зафиксирована первая смерть от коронавируса
14:43  16 февраля
В Киеве задержали экс-"смотрящего" Запорожья Евгения Анисимова
UA | RU
UA | RU
17 февраля 2020, 10:21

Прокуратура объявила в розыск двух участников "Самообороны Крыма"

Читайте також
українською мовою
17 февраля 2020, 10:21
Читайте також українською мовою
Сотрудники полиции совместно с представителями прокуратуры Автономной Республики Крым сообщили о подозрении двум участникам "Самообороны Крыма". Подозреваемых объявили в розыск.
Сотрудники полиции совместно с представителями прокуратуры Автономной Республики Крым сообщили о подозрении двум участникам "Самообороны Крыма". Подозреваемых объявили в розыск.

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры АРК.

Подозрения выдвинуты по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

По информации ведомства, досудебным расследованием установлено, что двое граждан Украины, были участниками "Самообороны Крыма" и в феврале-марте 2014 года "были на службе на незаконно созданном блокпоста "Орловский мост".

Сообщается, что подозреваемые незаконно проверяли документы, обыскивали автомобили, а также задерживали проукраински настроенных жителей полуострова.

Справка: "Самооборона Крыма" появилась накануне аннексии полуострова и помогала российской аннексии. 11 июня 2014 года подконтрольный Кремлю парламент полуострова узаконил эту организацию, приняв соответствующий закон. Правозащитники не раз заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта

.


АР Крым прокуратура Самооборона Крыма вооруженное формирование
Последние Популярные
Алексей Кошель
Андрей Романенко
Айдер Муждабаев
Все блоги »
Корпорация Зе. Почему не назначают губернатора Сумщины
17 февраля 2020, 09:00
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Бунечко Виталий Иванович
Председатель Житомирской областной государственной администрации
Прокопенко Андрей Леонидович
Председатель Черниговской областной государственной администрации
Все досье »