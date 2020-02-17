Прокуратура объявила в розыск двух участников "Самообороны Крыма"
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры АРК.
Подозрения выдвинуты по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
По информации ведомства, досудебным расследованием установлено, что двое граждан Украины, были участниками "Самообороны Крыма" и в феврале-марте 2014 года "были на службе на незаконно созданном блокпоста "Орловский мост".
Сообщается, что подозреваемые незаконно проверяли документы, обыскивали автомобили, а также задерживали проукраински настроенных жителей полуострова.
Справка: "Самооборона Крыма" появилась накануне аннексии полуострова и помогала российской аннексии. 11 июня 2014 года подконтрольный Кремлю парламент полуострова узаконил эту организацию, приняв соответствующий закон. Правозащитники не раз заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта
.
- 12:19 17 февраля Рада планирует в пятницу заслушать отчет Кабмина Гончарука
- 11:45 17 февраля Председатель Львовской ОГА ищет таланты
- 11:35 17 февраля В Кабмине рассказали о реформе строительной отрасли
- 11:34 17 февраля В Днепре чиновники украли 7 миллионов на ремонте учебного заведения
- 11:10 17 февраля Полиция усилила меры безопасности в центре Киева из-за акций протеста
- 11:10 17 февраля Во Львове выделили миллион гривен на поддержку общественных организаций
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
- 18:19 15 февраля Партия "Слуга народа" изменила устав и собралась на местные виборы
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло