Прокуратура объявила в розыск двух участников "Самообороны Крыма"

Сотрудники полиции совместно с представителями прокуратуры Автономной Республики Крым сообщили о подозрении двум участникам "Самообороны Крыма". Подозреваемых объявили в розыск.

Сотрудники полиции совместно с представителями прокуратуры Автономной Республики Крым сообщили о подозрении двум участникам "Самообороны Крыма". Подозреваемых объявили в розыск.

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры АРК.

Подозрения выдвинуты по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

По информации ведомства, досудебным расследованием установлено, что двое граждан Украины, были участниками "Самообороны Крыма" и в феврале-марте 2014 года "были на службе на незаконно созданном блокпоста "Орловский мост".

Сообщается, что подозреваемые незаконно проверяли документы, обыскивали автомобили, а также задерживали проукраински настроенных жителей полуострова.

Справка: "Самооборона Крыма" появилась накануне аннексии полуострова и помогала российской аннексии. 11 июня 2014 года подконтрольный Кремлю парламент полуострова узаконил эту организацию, приняв соответствующий закон. Правозащитники не раз заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта

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