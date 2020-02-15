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15 февраля 2020, 17:31 11

Украина готова патрулировать границы вместе с ОБСЕ и ОРДЛО - Зеленский

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15 февраля 2020, 17:31 11
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Украина согласна на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для проведения местных выборов на Донбассе
Фото: president.gov.ua
Украина согласна на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для проведения местных выборов на Донбассе

Как передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля во время украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, он поднимал этот вопрос на нормандской встрече 9 декабря, а в настоящее время этот вопрос обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", - сказал он.

При этом гарант заверил, что Украина не будет проводить местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей без контроля за границей.

Кроме того, украинский лидер предложил идею секторального разведения сил на Донбассе, которую украинская сторона уже предложила в контактной группе в Минске и уже почти согласовала один участок разведения.

"Я хотел бы рассказать о предложении Украины о разведении сил по секторальному принципу. В соответствии с ним линия разграничения разбивается на секторы. Осуществляется постепенное разведение сил, переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ проверит, что в секторе отсутствуют незаконные вооруженные формирования", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что в ближайшее время Киев проинформирует остальных участников нормандского формата о смысле этой инициативы.

Напомним, также говоря о выборах на Донбассе в Мюнхене президент Зеленский заявлял, что украинские власти готовы договариваться с мирными жителями оккупированных территорий, но не с представителями международно непризнанных "республик".


Владимир Зеленский ОБСЕ ОРЛДО граница патрулирование
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