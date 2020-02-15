Президент в Мюнхене рассказал о грядущих выборах на Донбассе и в Крыму

Сегодняшней целью Киева является проведение выборов на всей территории Украины, включая оккупированные Донбасс и Крым

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Сегодняшней целью Киева является проведение выборов на всей территории Украины, включая оккупированные Донбасс и Крым

Как передает RegioNews, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в панели "Townhall on Ukraine" 15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

При этом гарант отметил, что выборы на данных территориях невозможно провести без политических условий.

"Наше желание сегодня провести местные выборы по всей Украине, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года. Хотелось бы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных политических условий невозможно для нас. Особенно, когда Россия информирует, что на Донбассе было выдано 125 тысяч российских паспортов. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны всем миром легитимными", - пояснил президент.

Он также уточнил, что украинские власти готовы договариваться с мирными жителями оккупированных территорий, но не с представителями международно непризнанных "республик".

"Вы знаете, нас убеждают в том, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто являются непризнанными с точки зрения международного права", - заявил глава государства.

Также, по его словам, нужно включить в диалог переселенцев. "Есть еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть родной дом. Именно поэтому мы инициировали создание общественной диалоговой платформы "Мир Донбасса", к которой они должны быть привлечены. Они должны быть привлечены к консультациям на минском площадке и активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой Украины", - заявил он.