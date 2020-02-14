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14 февраля 2020, 14:44 5

ЕС отказался давать разрешение на ввоз украинской курятины

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14 февраля 2020, 14:44 5
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Европейская комиссия отказалась пересматривать решение о приостановлении ввоза мяса птицы из Украины в Евросоюз
Фото: flickr/cowgirljules
Европейская комиссия отказалась пересматривать решение о приостановлении ввоза мяса птицы из Украины в Евросоюз

Как передает RegioNews, об этом "Европейской правде" сообщили источники в правительстве.

Сообщается, что 23 января Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о решении ЕС приостановить ввоз из Украины мяса птицы.

Решение, очевидно, связано с гибелью птицы от гриппа 18 января на ЧП "Хутор" в Винницкой области. В ведомстве заверили, что по состоянию на 23 января вся имеющаяся в эпизоотическом очаге птица умерщвлена гуманным бескровным методом и сожжена, и началось проведение дезинфекционных работ.

29 января в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС украинская сторона убеждала европейских партнеров локализовать запрет ближайшими селами вокруг выявленных очагов заражения.

На этой неделе в Брюсселе состоялось заседание Комитета главных ветеринарных инспекторов, на котором предложение о локализации было отклонено.

Напомним, в марте 2019 года Еврокомиссия достигла договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли, имеющего цель ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС.

Решение касалось ситуации, которой недовольны европейские фермеры. Речь идет о найденном украинской компанией "Мироновский хлебопродукт" способе обойти жесткие ограничения на импорт куриного филе в ЕС.


Украина ЕС ввоз мясо курятина
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