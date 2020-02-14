Дело "рюкзаков Авакова": председатель НАБУ готовит иск в ЕСПЧ

Директор НАБУ Артем Сытник готовит иск в Европейский суд по правам человека из-за возможного давления на судей по так называемому делу "рюкзаков Авакова"

Фото: nabu.gov.ua

Директор НАБУ Артем Сытник готовит иск в Европейский суд по правам человека из-за возможного давления на судей по так называемому делу "рюкзаков Авакова"

Как сообщает RegioNews, о своих намерениях глава Бюро заявил в интервью Радио НВ.

В частности, Сытник утверждает, что судья Соломенского суда Киева, где рассматривалось дело в отношении сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, "разрабатывался" МВД.

"Дело рассматривал судья, который фактически был в "разработке" работников МВД, и в последний момент только один прокурор был задержан по делу о вымогательстве взятки именно за вынесение приговора этим судьей. Этот судья был выведен из дела, но фактически стал "ручным". <...> Именно за вынесение приговора этим судьей передавалась взятка ", - пояснил Сытник.

По мнению директора НАБУ, после того, как дело начало рассматриваться в Апелляционном суде Киева, судью этого органа заставили взять самоотвод.

"Сейчас направлено обращение о давлении на судей в Высший совет правосудия и готовится обращение в Европейский суд по правам человека. Конечно, (от моего имени)", - пояснил он.

Напомним, 31 октября 2017 года НАБУ осуществило ряд громких задержаний по делу о растрате при закупке рюкзаков для Нацгвардии. Среди фигурантов дела - сын главы МВД Александр Аваков, экс-заместитель Авакова Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера Днипровенд Владимир Литвин.