Дело "рюкзаков Авакова": председатель НАБУ готовит иск в ЕСПЧ
Как сообщает RegioNews, о своих намерениях глава Бюро заявил в интервью Радио НВ.
В частности, Сытник утверждает, что судья Соломенского суда Киева, где рассматривалось дело в отношении сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, "разрабатывался" МВД.
"Дело рассматривал судья, который фактически был в "разработке" работников МВД, и в последний момент только один прокурор был задержан по делу о вымогательстве взятки именно за вынесение приговора этим судьей. Этот судья был выведен из дела, но фактически стал "ручным". <...> Именно за вынесение приговора этим судьей передавалась взятка ", - пояснил Сытник.
По мнению директора НАБУ, после того, как дело начало рассматриваться в Апелляционном суде Киева, судью этого органа заставили взять самоотвод.
"Сейчас направлено обращение о давлении на судей в Высший совет правосудия и готовится обращение в Европейский суд по правам человека. Конечно, (от моего имени)", - пояснил он.
Напомним, 31 октября 2017 года НАБУ осуществило ряд громких задержаний по делу о растрате при закупке рюкзаков для Нацгвардии. Среди фигурантов дела - сын главы МВД Александр Аваков, экс-заместитель Авакова Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера Днипровенд Владимир Литвин.
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