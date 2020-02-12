Украинцы верят, что в стране дела идут в правильном направлении - опрос

Большинство украинцев верят, что в стране дела идут в правильном направлении. Согласно данным опроса из разных городов от 30% до 62% жителей ответили "так" на вопрос исследования в области местного самоуправления

Большинство украинцев верят, что в стране дела идут в правильном направлении. Согласно данным опроса из разных городов от 30% до 62% жителей ответили "так" на вопрос исследования в области местного самоуправления