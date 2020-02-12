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12 февраля 2020, 19:30

Украинцы верят, что в стране дела идут в правильном направлении - опрос

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12 февраля 2020, 19:30
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Большинство украинцев верят, что в стране дела идут в правильном направлении. Согласно данным опроса из разных городов от 30% до 62% жителей ответили "так" на вопрос исследования в области местного самоуправления
Большинство украинцев верят, что в стране дела идут в правильном направлении. Согласно данным опроса из разных городов от 30% до 62% жителей ответили "так" на вопрос исследования в области местного самоуправления

Самый высокий уровень доверия у жителей Луцка, а самый низкий - у жителей Северодонецка.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.
Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.


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