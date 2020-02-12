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12 февраля 2020, 17:49

В Луганской области перекрыли наркотрафик в «ЛНР»

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12 февраля 2020, 17:49
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Правоохранители разоблачили группировку, которая занималась сбытом наркотиков в Луганской области и поставляла наркотики на неподконтрольную Украине территорию
Фото: Главное управление полиции Луганской области
Правоохранители разоблачили группировку, которая занималась сбытом наркотиков в Луганской области и поставляла наркотики на неподконтрольную Украине территорию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

В состав организованной преступной группировки входят две женщины и мужчина, которые нигде не работают, и некоторые из них были ранее судимы. Все они являются жителями Старобельского района. Во время проведения обысков дома у организатора и членов ОПГ было обнаружено и изъято около 6 кг каннабиса, большая сумма денег, полученных от продажи наркотика, и другие вещи, которые подтверждают их причастность к преступному "бизнесу".

Всем фигурантам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.


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