В Луганской области перекрыли наркотрафик в «ЛНР»

Правоохранители разоблачили группировку, которая занималась сбытом наркотиков в Луганской области и поставляла наркотики на неподконтрольную Украине территорию

Фото: Главное управление полиции Луганской области

Правоохранители разоблачили группировку, которая занималась сбытом наркотиков в Луганской области и поставляла наркотики на неподконтрольную Украине территорию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

В состав организованной преступной группировки входят две женщины и мужчина, которые нигде не работают, и некоторые из них были ранее судимы. Все они являются жителями Старобельского района. Во время проведения обысков дома у организатора и членов ОПГ было обнаружено и изъято около 6 кг каннабиса, большая сумма денег, полученных от продажи наркотика, и другие вещи, которые подтверждают их причастность к преступному "бизнесу".

Всем фигурантам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.