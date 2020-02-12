Начальника Одесского СИЗО уволили вместе с замом
Как сообщили RegioNews в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом заявил заместитель министра юстиции Виталий Василик.
В частности, по его словам, речь идет о начальнике Одесского СИЗО Владимире Шевченко, его заместителе Валентине Слабинском, а также сотрудника оперативного отдела Александра Торзюка.
"Со времени выхода фильма-расследования по этим должностным лицам начала работать внутренняя безопасность, однако, упомянутых лиц не удавалось уволить ранее, поскольку они находились на больничных", - пояснил Василик.
СПРАВКА: в расследовании журналистов "Слідство.Інфо" говорилось, что сотрудник СИЗО Александр Торзюк позволял заключенному, обвиняемому в особо тяжком преступлении, свободно передвигаться на свободе, встречаться с неизвестными за пределами изолятора, пользоваться мобильным телефоном и получать незаконные передачи.
В свою очередь, заместитель начальника СИЗО Валентин Слабинский является официально подозреваемым в вымогательстве денег от заключенных, а начальника СИЗО Владимира Шевченко подозревают в коррупции.
Кроме того, прокуратура обнаружила незаконное удерживание трех человек в Одесском следственном изоляторе.
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