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12 февраля 2020, 08:18

В Запорожской области от гриппа умерло пять человек

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12 февраля 2020, 08:18
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По состоянию на 11 февраля 2020 года в Запорожье зарегистрировано пять летальных случаев в результате гриппа.
Фото: Запорожский областной лабораторный центр МОЗ
По состоянию на 11 февраля 2020 года в Запорожье зарегистрировано пять летальных случаев в результате гриппа.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Запорожского областного лабораторного центра министерства охраны здоровья.

Так, 5 февраля в Запорожье умерла 68-летняя женщина. Через два дня, 7 февраля, умерла женщина 69 лет. А 10 февраля умер подросток 15 лет . Все погибшие не были вакцинированы.

Кроме того, сообщается, что в январе 2020 года зарегистрировано два летальных случая от гриппа у жителей Запорожья и Запорожского района.

Таким образом, на 11 февраля 2020 года в области зарегистрировано 5 летальных случаев. Все заболевшие не привиты против гриппа и имели сопутствующие заболевания, которые относили к группам риска по гриппу.


МОЗ грипп
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