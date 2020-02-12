В Запорожской области от гриппа умерло пять человек

По состоянию на 11 февраля 2020 года в Запорожье зарегистрировано пять летальных случаев в результате гриппа.

Фото: Запорожский областной лабораторный центр МОЗ

По состоянию на 11 февраля 2020 года в Запорожье зарегистрировано пять летальных случаев в результате гриппа.