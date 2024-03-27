В Одесской области подрядные компании украли почти 4 миллиона на восстановлении энергосистемы

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Двум руководителям подрядных компаний сообщено о подозрении в завладении государственными средствами, выделенными на восстановление энергетической инфраструктуры региона, которая была повреждена из-за вражеских обстрелов зимой 2023 года.

Об этом сообщили в Офисе генпрокуратуры, сообщает RegioNews.

НЭК "Укрэнерго" с целью ликвидации последствий ракетных обстрелов заключил договор с подрядной организацией для осуществления строительно-монтажных восстановительных работ электрического оборудования. По договору необходимо было выполнить работы по демонтажу и перемещению двух автотрансформаторов для замены поврежденных и их подключения.

В качестве субподрядной организации для железнодорожных перевозок подрядчик привлек ранее знакомого директора логистической компании, с которым имел договор транспортного экспедирования.

Подозреваемые, точно зная, что автотрансформаторы уже перевезены по территории Одесской области, внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения о стоимости их транспортировки и услуг по международным перевозкам, которые фактически не выполнялись.

В результате таких действий государственному предприятию нанесено более 3,7 млн грн ущерба.

В настоящее время в суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и задержала группу агентов ФСБ, которые помогали врагу в подготовке ракетных ударов по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ. В результате спецоперации в Киеве и в Одессе задержаны два агента ФСБ. Они готовили ракетные удары по военным частям Сил обороны и объектам энергетики и телекоммуникаций в трех регионах.