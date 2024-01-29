В МВД показали эффектные кадры уничтожения "шахеда", не сдетонировавшего в Одессе

Вражеский БПЛА взрывотехники полиции обнаружили после массированной атаки РФ по Одессе 24 января. Вес взрывчатого вещества был более 50 килограммов

Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"Работали вручную, потому что робототехнику подвести туда не имели возможности. Взрывоопасный предмет транспортировали из города на взрывную площадку и обезвредили, закопав в землю и взорвав", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 января российские оккупанты в очередной раз атаковали Одессу. Один из беспилотников попал в многоэтажку, где начался пожар.