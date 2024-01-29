Жительницу Львова, попавшую под колеса авто, наказали штрафом

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Железнодорожный районный суд Львова признал виновной в нарушении ПДД сбитую автомобилем Оксану Лутковскую. Женщина вышла на дорогу вне пешеходного перехода и вызвала ДТП. Суд назначил ей 850 грн штрафа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

Как указано в постановлении суда, вынесенном в январе 2024 года, Оксана Лутковская 9 ноября 2023 года около 06:40 вышла на проезжую часть ул. Городокской вне пешеходного перехода, где ее сбил автомобиль марки Smart. ДТП произошло рядом с домом №257. В постановлении суда указано, что в результате столкновения авто получило механические повреждения.

Относительно пешеходки полиция составила протокол об админправонарушении из-за нарушения ею ПДД, что привело к ДТП. На заседание суда Оксана Лутковская не пришла, но подала заявление, в котором признала свою вину.

Дело рассмотрела судья Ирина Мруць, которая исследовала все материалы и оштрафовала Оксану Лутковскую на 850 грн, а также обязала уплатить 605 грн судебного сбора. На постановление еще может быть подана апелляция.

Напомним, ранее Шевченковский районный суд Львова признал виновным в нетрезвой езде Романа Миджина, который во время комендантского часа ездил пьяным на электросамокате. Суд назначил ему 17 тыс. грн штрафа.