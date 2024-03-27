Партизаны рассказали, как оккупанты пытаются защитить бухту Севастополя от новых ударов ВСУ

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В Севастополе после очередных атак украинских военных по российским кораблям оккупанты пытаются защитить бухту от новых ударов Сил обороны Украины

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает RegioNews.

"После ударов Сил обороны Украины крылатыми ракетами и морскими дронами по большим десантным кораблям "Ямал" и "Азов" командование Черноморского флота России перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты также пытаются ограничить доступ к 91-му причалу.

"Мы продолжаем постоянное наблюдение за ситуацией в бухте Севастополя", - добавили партизаны.

Напомним, 24 марта Силы обороны Украины поразили российские десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота Российской Федерации во временно оккупированном Севастополе.