Россияне держат в Черном море два ракетоносителя с "Калибрами”

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В Черном море находятся 5 российских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр", снаряженные восемью ракетами

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ, передает RegioNews.

В Азовском море находится один вражеский корабль, ракетоносители отсутствуют.

В Средиземном море РФ держит два корабля, в том числе один носитель "Калибров", общий залп до 8 ракет.

Напомним, как сообщили ранее в Генштабе ВСУ, ночью ПВО уничтожило восемь из восьми российских БПЛА в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей.