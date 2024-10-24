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Стражи порядка ликвидировали масштабный подпольный спиртовой завод в Кропивницком. Там производилось до 20 тысяч литров алкоголя в сутки, а организаторы этого бизнеса зарабатывали примерно 15 млн гривен ежемесячно

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Подпольное производство разместили на территории бывшего мясокомбината в Кропивницком.

"Чтобы не привлекать лишнего внимания, организаторы для подпольного спиртзавода использовали помещение бывшего мясокомбината, который не функционирует более 10 лет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что злоумышленники привезли на завод большое количество оборудования – теплообменное, колонное и ректификационное оборудование, насосы и проводили трубопроводные коммуникации. Также там были установлены альтернативные источники энергопитания.

За сутки на подпольном заводе производили до 20 тысяч литров спирта, из которого можно получить 96 тысяч полулитровых бутылок алкогольной продукции.

"Изготовленное сырье доставляли в подпольные цеха по производству алкогольной продукции. Для этого дельцы использовали переоборудованные грузовики с прицепами, в которых были вмонтированы конструкции по 15 тыс. литров. Как правило, ночью перегоняли спирт к грузовикам и утром авто выезжало к покупателю", - рассказали в полиции.

Правоохранители изъяли грузовики, более 50 тыс. литров спирта, частично оборудование, поскольку до сих пор идет его демонтаж.

Напомним, ранее в Виннице разоблачили подпольное производство алкоголя и торговлю контрафактными сигаретами.