Россияне атаковали беспилотниками четыре АЗС и пожарную часть в Полтавской области
В течение ночи российские военные атаковали беспилотниками территорию Полтавского района
Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.
В результате попаданий повреждены четыре автозаправочные станции и здание пожарной части.
После вражеских атак на территории частных домовладений обнаружили обломки БпЛА. Повреждены кровли домов, остекление окон и автомобиль.
К счастью, в результате атак никто из людей не пострадал.
Напомним, 24 июля российский FPV-дрон атаковал рейсовый автобус под Сумами. К счастью, люди не пострадали.
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